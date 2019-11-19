Тоттенгем знайшов трьох кандидатів на заміну Почеттіно

Найбільше шансів очолити лондонський клуб має Анчелотті

Керівництво Тоттенгема розглядає трьох претендентів на заміну аргентинському фахівцю Маурісіо Почеттіно.

Про це повідомляє Daily Mail.

Це Едді Хау (Борнмут), Юліан Нагельсманн (РБ Лейпциг) і Карло Анчелотті (Наполі). У всіх трьох випадках "шпорам" доведеться виплатити чималу компенсацію, оскільки у тренерів є довгострокові контракти зі своїми клубами. Найімовірнішим варіантом є Анчелотті, у якого виник відкритий конфлікт з президентом Наполі Ауреліо Де Лаурентісом.

Почеттіно також має певні розбіжності з босом Тоттенгема Даніелом Леві, тому звільнення керманича – питання часу.

Раніше, Моурінью стежить за становищем Почеттіно в Тоттенгемі.