Тоттенгем знайшов трьох кандидатів на заміну Почеттіно

Джерело - football24.ua.
Керівництво Тоттенгема розглядає трьох претендентів на заміну аргентинському фахівцю Маурісіо Почеттіно.
Про це повідомляє Daily Mail.
Це Едді Хау (Борнмут), Юліан Нагельсманн (РБ Лейпциг) і Карло Анчелотті (Наполі). У всіх трьох випадках "шпорам" доведеться виплатити чималу компенсацію, оскільки у тренерів є довгострокові контракти зі своїми клубами. Найімовірнішим варіантом є Анчелотті, у якого виник відкритий конфлікт з президентом Наполі Ауреліо Де Лаурентісом.
Почеттіно також має певні розбіжності з босом Тоттенгема Даніелом Леві, тому звільнення керманича – питання часу.
Раніше, Моурінью стежить за становищем Почеттіно в Тоттенгемі.