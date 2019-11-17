Сербія – Україна: чому важливо не програти

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 17 листопада, збірна України проведе на виїзді свій останній матч відбору Євро-2020. Ця зустріч у кваліфікації вже нічого не вирішує для підопічних Андрія Шевченка, адже вони достроково гарантували собі перше місце в групі.

А ось сербам перемога не завадить. По-перше, вони захочуть взяти реванш за прикру поразку 0:5 у Львові, а по-друге, деякі шанси на вихід з групи у них залишаються. Правда, тут потрібно буде не просто виграти, а й розраховувати на те, що Люксембург у себе вдома зможе відібрати очки у Португалії. Серби хвалять збірну України, відзначають, що наша команда здивувала всю Європу і вони дуже хочуть обіграти її заради себе.

Що ж стосується шансів на успіх, то поки що тут розклади на боці господарів поля. Хоча перевага не така вже і велика. Аналітики дають 47% на перемогу Сербії і 26% на успіх збірної України (27% на нічию).

До речі, результат важливий і для українців. Нам важливо не програти, щоб бути сіяними при жеребкуванні чемпіонату Європи і отримати в суперники менш іменитих суперників. У цій схемі заплутався навіть Андрій Шевченко, про що він сам сказав після гри з Естонією. Так що в команді на ці нюанси не звертають уваги та налаштовуються на те, щоб вдало зіграти з сербами.

У матчі з Естонією Шевченко не став сильно навантажувати ключових гравців. Головний тренер збірної України використовував у спарингу шість замін, дав дебютувати Дмитру Іванісеню. Також випустив замість Ярмоленка Мар'яна Шведа, у якого не так багато ігрової практики в Селтіку.

Так що з сербами ми будемо готові зіграти найсильнішим складом. Суперник явно спробує грати першим номером і відразу ж побіжить в атаку. Якщо команда Андрія Шевченка витримає цей натиск та вдало зіграє на контратаках, що їй непогано вдається, в Сербії нас будуть згадувати ще довго.