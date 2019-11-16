Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 16 листопада, відбулися поєдинки кваліфікації до Євро-2020.
Кваліфікація до чемпіонату Європи 2020
16 листопада
Австрія - Північна Македонія 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 7 Алаба, 2:0 - 48 Лайнер, 2:1 - 90+3 Стояновський
Німеччина - Білорусь 4:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 41 Гінтер, 2:0 - 49 Горетцка, 3:0 - 55 Кроос, 4:0 - 83 Кроос
Ізраїль - Польща 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 4 Криховьяк, 0:2 - 54 Пентек, 1:2 - 88 Даббур
Північна Ірландія - Нідерланди 0:0 (0:0)
Хорватія - Словаччина 3:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 32 Боженик, 1:1 - 56 Влашич, 2:1 - 60 Петкович, 3:1 - 74 Перішич
Нагадаємо, Бельгія декласувала Росію.