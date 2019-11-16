Нападник Барселони Антуан Грізманн продовжує адаптуватися до гри команди.

Про це розповів сам гравець.

"Мені найкраще підходить місце в центрі нападу. У мене є свої орієнтири. Я грав на цій позиції багато років. Зараз я в новому клубі. Мені потрібен час на адаптацію. Я ще навчаюсь. Коли переходив в Барселону, добре розумів, що буде важко", - відзначив Грізманн.