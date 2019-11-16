Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола хоче у майбутньому попрацювати із національною збірною.

Про це розповів сам іспанський спеціаліст.

"Я хотів би стати тренером національної збірної. Я думаю, що одного разу це станеться, тому що я хотів би брати участь в робочому процесі кожні три дні, але в більш спокійному режимі. Хотів би приділити час гольфу, але зараз не виходить.

Рано чи пізно я стану тренером збірної. Сподіваюся, у мене буде шанс попрацювати з національною командою, якщо одна з них постукає у мої двері", - розповів Гвардіола.