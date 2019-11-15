Десна у Білорусі проведе два спаринги

Чернігівці зустрінуться з Динамо і Торпедо

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 15 листопада, Десна відправляється до Білорусі, де в рамках підготовки до заключних офіційних матчів 2019 року проведе два контрольні поєдинки.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Завтра підопічні Олександра Рябоконя зіграють з мінським Динамо (гра відбудеться на резервному полі стадіону Динамо), а 17 листопада Десна зіграє з Торпедо (Жодіно). Відразу після гри команда повертається до Чернігова, де і продовжить підготовку до матчу з Колосом.

Нагадаємо, Десна розписала нічию із Дніпро-1.