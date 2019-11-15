Шахов: Дніпро мені заборгував дуже багато, але про суму не хочеться говорити

Півзахисник про борги, які не покрив Дніпро

Дніпро не закрив борги перед півзахисником Лечче і збірної України Євгеном Шаховим, який у складі дніпрян виступав у 2006-2016 роках.

Про це футболіст заявив в інтерв'ю Tribuna.com.

"Заборгували дуже багато. Але про суму не хочеться говорити. Як на мене, це багато. Але боляче в цій ситуації не те. Мирон Маркевич платив тоді гравцям гроші. Зі своєї кишені? Так. Було таке. Це були преміальні за деякі ігри в Лізі Європи, коли ми проходили далі. Точно вже не пам'ятаю. Він нас так мотивував", - зазначив Шахов.

Нагадаємо, Ювентус не зміг переграти Лечче Шахова.