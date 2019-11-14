Левандовський встановив рекорд Баварії

Джерело - football24.ua.
Роберт Левандовський став найкращим гравцем Баварії за підсумками жовтня. Фанати проголосували за нападника, віддавши йому 75,6% голосів.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
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Найближчим переслідувачем Роберта став Серж Гнабрі, який набрав менше ніж 10% голосів.
Поляк отримує це звання вже третій місяць поспіль, що є абсолютним рекордом в історії чинного чемпіона Німеччини.
В поточному сезоні Бундесліги Левандовський провів 16 матчів, в яких відзначився 16-ма голами.