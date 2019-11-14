Збірна України - збірна Естонії 0:0: ОНЛАЙН

Текстова трансляція контрольного матчу національної команди

Джерело - Чемпіон.

Збірна України - збірна Естонії

Міжнародна товариська гра

14 листопада, 19:00

87' Зеньов отримав попередження за порушення проти Соболя.

86' Баранов втратив м'яч на своїй половині поля, але не вдалося Шепелєву заробити штрафний.

85' Шабанов заблокував удар Зеньова.

84' Соболь в атаці порушив правила проти гравця суперника і отримав попередження.

83' У складі Естонії заміна: замість Пурі вийшов Калласт.

81' Соболь взяв гру на себе - увійшовши у карний майданчик, відпустив м'яч далеко від себе і втратив. Гра українців у ці хвилини оживилася.

79' Швед закинув на дальню стійку - голкіпер виручив свою команду.

78' Безус зі штрафного поцілив у стінку гравців суперника.

77' Баранов порушив правила проти Шепелєва. Естонець отримав попередження.

76' Заміна у збірної України: Шепелєв замінив Шахова. Капітанська пов'язка перейшла до Безуса.

75' Зеньов небезпечно пробив по воротах господарів - трішки вище.

74' Баранов порушив правила проти Безуса. Безус зі штрафного подав - Шахов мав шанс забити, але його відтіснили від м'яча.

72' У центрі поля господарі контролюють м'яч, не загострюючи гру.

70' У складі Естонії відбулися дві заміни: замість Анієра і Кайта вийшли Васильєв і Сорга.

69' Безус прострілював на дальню стійку - ніхто з партнерів не замкнув.

67' Українцям не вдається зламати оборону суперника, який грамотно вибудував оборону.

65' У складі України заміна: замість Ярмоленка вийшов Швед. Капітанську пов'язку отримав Шахов.

63' У складі українців може вийти Швед. Його покликали тренери.

62' Дві заміни у Естонії: Зеньов і Антонов вийшли замість Айнсалу й Лійвака.

60' Теністе небезпечно прострілював, але нікого не було на дальній стійці воріт Луніна. У другому таймі матчу естонські футболісти більш активніше грають в атаці, ніж в першому.

58' Після передачі Шахова Ярмоленко завдавав удару по воротах - пробив у руки голкіпера суперника.

56' Ярмоленко гарно віддав передачу на Болбата - простріл і захисники вибили м'яч.

55' Шабанов із заклеяною бровою повернувся на футбольне поле.

54' З передачі Ярмоленка Безус пробивав у дальній кут воріт - голкіпер Естонії виручив свою команду.

53' Ярмоленко відмінну передачу виконав Соболь - гравецб Брюгге прострілював на Бєсєдіна, але захисник у підкаті вибив м'яч.

52' Шабанову розбили брову - гравець гостей вдарив ліктем. Йому надають медичну допомогу.

51' Кайт порушив правила проти Шахова і отримав попередження.

49' І другий тайм розпочався з атак українців.

47' У перерві в естонців Камса замінив Теністе.

46' Другий тайм матчу розпочався. У складі українців проведено чотири заміни. Вийшли Шабанов, Іванісеня, Буяльський і Безус. Вони вийшли замість Коваленка, Матвієнка, Сидорчука і Циганкова.

У першому таймі контрольного матчу збірна України повністю контролювала ситуацію, Гра відбувалася на половині поля естонців. Це підтверджує і статистика - 68% володіння м'ячем у господарів. 10 ударів по воротах Естонії виконали підопічні Андрія Шевченка. Гості ж жодного удару по воротах Луніна не нанесли.

45+1' Останні хвилини пройшли в атаках господарів, але безуспішно. Перший тайм матчу завершився без забитих голів.

45' До основного часу першого тайму компенсовано 1 хвилину.

44' Гравець гостей Лійвак випрошував пенальті, впавши у карному майданчику українців. Арбітр розібрався у ситуації і не призначив пенальті.

43' А тим часом тренери збірної України надали вказівки Безусу, який може вийти вже на другий тайм матчу.

42' Соболь чудово пройшов Камса і намагався поцілити у ближню дев'ятку воріт, але не влучив.

41' Соболь з 20 метрів пробив трішки вище дев'ятки воріт суперника - якби м'яч влучав у створ воріт, то голкіпер не врятував би.

40' Капітан гостей Камс потребував медичної допомоги. Він зумів повернутися до гри.

39' Шахов віддав на Ярмоленка, який виконав передачу на дальню стійку - Бєсєдін на мить розминувся з м'ячем.

38' Естонці здобули право на виконання першого кутового. Сидорчук вибив м'яч у центрі карного майданчику після подачі з кутової позначки.

37' Болбат виконував передачу - захисник на мить випередив Бєсєдіна у карному майданчику.

36' Сидорчук перехопив, але удар не вийшов - не влучив по м'ячу на відстанні 18 метрів від воріт.

34' Передача від Ярмоленка була не точною - голкіпер вчасно вийшов і забрав м'яч.

32' Коваленко врозріз подав на Ярмоленка - останній прострілив, але ніхто не замкнув.

30' Матвієнко з 30 метрів пробивав - рикошет і швидкість польоту м'яча зменшилася - як наслідок став легкою здобиччю голкіпера.

28' За рахунок пресингу гсоподарі отримали право на виконання кутового. Навісна передача Ярмоленка на дальню стійнку нікого з партрнерів не знайшла.

26' Коваленко зі штрафного пробив трішки вище ближньої дев'ятки воріт.

25' Гарну передачу Сидорчук відав на Болбата - захисник гірник самовіддано дістав м'яч, але більш ніж аут не вдалося здобути.

23' Бєсєдін пробивав по воротах - м'яч рикошетом від захисника опустився зверху на сітку воріт естонців.

21' Ярмоленко небезпечно прострілював у карний майданчик - ні Соболь, ні Шахов, до м'яча не дістався.

20' Циганков не зумів пройти по центру оборони суперника - Коваленко на підбиранні пробив дуже не точно.

19' Циганков пройшов півполя по лівому флангу атаки і заробив кутовий. Виконання останнього завершилося нічим.

17' У центрі поля Шахов обрізався і гості намагалися провести контратаку, але перед карним майданчиком гравця збірної Естонії за правилами зупинив Соболь.

16' Гості у стартовому складі звітного матчу представлена 6-ма гравцями чемпіона - команди Флори.

14' Сидорчук виконав засильну передачу на лівий фланг Соболю - гравець Брюгге до м'яча не дістав.

12' Неспішний ритм гри. Господарі володіють м'ячем та підбирають ключі до оборони суперника.

9' Циганков з лівого флангу прострілював - захисник вибив круглого, а на підборі Сидорчук пробив вище воріт суперника.

7' Болбат проривався до правому флангу, але в атаці порушив правила проти опонента - епізод вичерпаний.

5' Ярмоленко виконав передачу на Болбата. який подав на Бєсєдіна - голкіпер гостей парирував удар.

3' Гравці збірної України контролюють м'яч. Поки без моментів. Суперника господарі зустрічають у центрі поля.

1' Матч розпочався. Збірну України з капітанською пов'язкою вивів Ярмоленко.

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Нагадаємо, що матч збірних України та Естонії не буде показаний наживо на телеканалі Україна. Гра буде показана лише в запису опівночі 15 листопада. Таким чином, єдиним варіантом побачити гру "синьо-жовтих" залишається телеканал Футбол 1, який доступний в кабельних мережах та платному супутниковому ТБ.

Стартові склади команд маєте змогу переглянути на нашому сайті. Якщо аналізувати стартовий склад збірної України, то варто відзначити кілька змін. Тренерський штаб дав можливість зіграти гравцям (Шахов, Пластун, Лунін, Коваленко), які мають менше ігровою практики у збірній.

Матч відбудеться 14 листопада, на Славутич Арені у Запоріжжі.

Початок о 19:00.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалах Футбол 1. Також матч у прямому ефірі можна переглянути на нашому сайті.

Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію матчу Україна - Естонія, розпочинаючи з 18:45.