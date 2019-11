Екс-гравець Барселони став власником клубу

Відомий іспанський форвард Давид Вілья став власником американського клубу Куінсборо.

Про це оголосив сам футболіст.

Важливо: Роналдінью повернувся в Барселону

37-річний гравець увійшов в інвестиційну групу, яка придбала клуб з Нью-Йорка. Куінсборо з сезону-2020/21 стартує в USL - другий футбольній лізі в США після MLS.

Відзначимо, що район Нью-Йорка - Квінс вперше в історії матиме власну футбольною командою. Вілья в минулому виступав в США, де захищав кольори клубу Нью-Йорк Сіті.

Queens always showed love to me & my family while we were in New York. It’s a dream to build a pro @USLChampionship ⚽️ club in the world’s Boro @QueensboroFC #QBFChttps://t.co/im4qJ4q2fl