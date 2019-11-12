Салаха виключили зі збірної Єгипту

Він пропустить матчі проти Кенії і Коморських островів.

Форвард Ліверпуля Мохамед Салах виключений зі складу збірної Єгипту на матчі кваліфікації Кубка африканських націй проти Кенії і Коморських островів.

Про це повідомляє Goal.com.

Тренерський штраб прийняв таке рішення через рецидив старої травми щиколотки – у матчі 12-го туру проти Манчестер Сіті єгиптянин зазнав удару у зіткненні з екс-"гірником" Фернандінью. Перше ушкодження Мохамед отримав ще у матчі 10-го туру проти Тоттенгема.

У поточному сезоні Салах зіграв в одинадцяти матчах АПЛ, забив шість голів та віддав 3 асисти.