Щоденники збірної. День 1

Джерело - Чемпіон.

Перший день збору національної команди — традиційно перехідний після приїзду гравців із клубів та перед початком роботи у збірній.

Більшість футболістів отримали можливість провести відновлювальні процедури. Частина хлопців провела фітнес-тренування з тренером із фізичної підготовки Іваном Баштовим. А голкіпер Андрій Лунін, якому бракує ігрової практики в клубі, попрацював на полі з тренером воротарів Педро Харо.

Перехід на добре знайомий хлопцям ритм національної команди відбувається у плавному режимі та в гарному настрої.