Соларі повернувся до Реала

Буде послом мадридців

Колишній тренер Реала Сантьяго Соларі знову працюватиме у структурі мадридського клубу.

Про це повідомляє El Larguero.

Аргентинський фахівець отримав посаду посла "вершкових".

Соларі залишався дев'ять місяців без роботи після того, як його звільнили з посади тренера Реала у березні цього року. Колишній хавбек мадридців не раз заявляв про свої амбіції очолити інший клуб, однак наразі задовольниться посадою посла. Аргентинець вже встиг взяти участь в кількох публічних заходах як представник Королівського клубу.

Нагадаємо, тренерська робота Соларі в Реалі була не надто вдалою – 22 перемоги, дві нічиї і вісім поразок. Втім, він таки встиг здобути один титул разом з мадридцями – тріумф на клубному чемпіонаті світу.

Нагадаємо, Реал знищив Ейбар.