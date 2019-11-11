Андронов: Дії Тайсона мали театральний характер

Дії Тайсона в матчі проти Динамо були якимись дивними.

Про це сказав російський журналіст Олексій Андронов.

"Мені здалося, що дії Тайсона мали театральний характер. Взагалі, наскільки я розумію, інцидент виник навіть не з Тайсоном, а з Дентіньйо, який грубо атакував Бущана. Сам вчинок Тайсона, який вибив м'яч на трибуни і показав відомий жест, дивний, оскільки так себе гравці не ведуть. Акція Тайсона була, схоже, відпрацьована так, щоб надати цьому інциденту додаткового розголосу і фарб.

Зрозуміло, цю історію відразу ж підхопили російські ЗМІ, які щосили говорять про змову українських націоналістів проти Шахтаря, додаючи гасу в той конфлікт між країнами, який і так не дає нікому спокою", - зазначив Андронов.