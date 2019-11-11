 Ні подвійним стандартам! - головний редактор сайту Динамо прокоментував ситуацію з расизмом | Футбол | Champion.com.ua
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Ні подвійним стандартам! - головний редактор сайту Динамо прокоментував ситуацію з расизмом

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Ні подвійним стандартам! - головний редактор сайту Динамо прокоментував ситуацію з расизмом

Джерело - Чемпіон.

Під час матчу Ліги Європи проти Айнтрахта уболівальники Шахтаря ображали гравців Айнтрахта і імітували мавпячі крики.

Про це нагадав головний редактор офіційного сайту Динамо Кирило Крижанівський.

"Ні расизму!

У лютому 2019 го року Шахтар приймав удома німецький Айнтрахт в рамках плей-оф Ліги Європи.

Під час матчу вболівальники Шахтаря з 13-го сектора ображали гравців Айнтрахта і імітували мавпячі крики, коли м'яч опинявся у когось з темношкірих гравців німецької команди (а таких на полі у ​​другому таймі одночасно знаходилося 4 чоловіки).

Запис про це було в рапорті делегата УЄФА.

***

28 березня 2019 го року УЄФА виніс офіційне рішення:

- клуб визнаний винним в расистській поведінці своїх уболівальників;

- клуб зобов'язаний закрити 13-й сектор ОСК Металіст на наступний міжнародний матч;

- клуб зобов'язаний вивісити банер #EqualGame в 13-му секторі під час наступного міжнародного матчу;

***

Те, чого ви не знайдете по даному інциденту:

- заяви ФК Шахтар, який засуджує расизм з боку своїх уболівальників;

- фотографій гравців ФК Айнтрахт, які в сльозах залишають поле;

- постів бразильських зірок ФК Шахтаря в Instagram, в яких вони обіцяють "битися за свій колір і расу" і засуджують прояви расизму;

- навіть згадки про це рішення УЄФА на офіційному сайті ФК Шахтар;

***

Ні расизму! Ні подвійним стандартам!", - написав Крижанівський

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