Ні подвійним стандартам! - головний редактор сайту Динамо прокоментував ситуацію з расизмом

Джерело - Чемпіон.
Під час матчу Ліги Європи проти Айнтрахта уболівальники Шахтаря ображали гравців Айнтрахта і імітували мавпячі крики.
Про це нагадав головний редактор офіційного сайту Динамо Кирило Крижанівський.
"Ні расизму!
У лютому 2019 го року Шахтар приймав удома німецький Айнтрахт в рамках плей-оф Ліги Європи.
Під час матчу вболівальники Шахтаря з 13-го сектора ображали гравців Айнтрахта і імітували мавпячі крики, коли м'яч опинявся у когось з темношкірих гравців німецької команди (а таких на полі у другому таймі одночасно знаходилося 4 чоловіки).
Запис про це було в рапорті делегата УЄФА.
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28 березня 2019 го року УЄФА виніс офіційне рішення:
- клуб визнаний винним в расистській поведінці своїх уболівальників;
- клуб зобов'язаний закрити 13-й сектор ОСК Металіст на наступний міжнародний матч;
- клуб зобов'язаний вивісити банер #EqualGame в 13-му секторі під час наступного міжнародного матчу;
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Те, чого ви не знайдете по даному інциденту:
- заяви ФК Шахтар, який засуджує расизм з боку своїх уболівальників;
- фотографій гравців ФК Айнтрахт, які в сльозах залишають поле;
- постів бразильських зірок ФК Шахтаря в Instagram, в яких вони обіцяють "битися за свій колір і расу" і засуджують прояви расизму;
- навіть згадки про це рішення УЄФА на офіційному сайті ФК Шахтар;
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Ні расизму! Ні подвійним стандартам!", - написав Крижанівський