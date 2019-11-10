Атлетіко і Атлетік здобули вольові перемоги. Результати матчів 12 туру Ла-Ліги

Три перемоги господарів у чотирьох матчах

Джерело - Чемпіон.

У 12-му турі іспанської Ла-Ліги відбулися чотири матчі, у яких Атлетіко і Атлетік здобули вольові перемоги.

Мальорка впевнено переміг Вільярреал. Атлетіко і Атлетік здобули домашні вольові перемоги. У матчі Хетафе - Осасуна глядачі не побачили забитих голів.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

13 тур, 10 листопада

Мальорка - Вільярреал 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 13 Лаго, 2:0 - 23 Родрігес, 2:1 - 49 Касорла, 3:1 - 53 Кубо

Атлетіко - Еспаньйол 3:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 38 Дардер, 1:1 - 45+1 Корреа, 2:1 - 58 Мората, 3:1 - 90+1 Коке

Атлетік - Леванте 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 45+1 Постіго, 1:1 - 57 Муньяїн, 2:1 - 88 Капа

Хетафе - Осасуна 0:0

Нагадаємо, Реал знищив Ейбар, а Барселона завдяки хет-трику Мессі розгромив Сельту.