 Атлетіко і Атлетік здобули вольові перемоги. Результати матчів 12 туру Ла-Ліги | Футбол | Champion.com.ua
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Атлетіко і Атлетік здобули вольові перемоги. Результати матчів 12 туру Ла-Ліги

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Три перемоги господарів у чотирьох матчах
Атлетіко і Атлетік здобули вольові перемоги. Результати матчів 12 туру Ла-Ліги
#Леванте, #Атлетік

Джерело - Чемпіон.

У 12-му турі іспанської Ла-Ліги відбулися чотири матчі, у яких Атлетіко і Атлетік здобули вольові перемоги.

Мальорка впевнено переміг Вільярреал. Атлетіко і Атлетік здобули домашні вольові перемоги. У матчі Хетафе - Осасуна глядачі не побачили забитих голів. 

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
13 тур, 10 листопада 

Мальорка - Вільярреал 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 13 Лаго, 2:0 - 23 Родрігес, 2:1 - 49 Касорла, 3:1 - 53 Кубо

Атлетіко - Еспаньйол 3:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 38 Дардер, 1:1 - 45+1 Корреа, 2:1 - 58 Мората, 3:1 - 90+1 Коке

Атлетік - Леванте 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 45+1 Постіго, 1:1 - 57 Муньяїн, 2:1 - 88 Капа

Хетафе - Осасуна 0:0 

Нагадаємо, Реал знищив Ейбар, а Барселона завдяки хет-трику Мессі розгромив Сельту.

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