Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 9 листопада, відбулися поєдинки 12 туру англійської Прем'єр-ліги.
Чемпіонат Англії - Прем'єр-ліга
9 листопада, 12 тур
Бернлі - Вест Гем 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 11 Барнс, 2:0 - 44 Вуд, 3:0 - 54 автогол Хіменес
Ньюкасл - Борнумт 2:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 14 Вілсон, 1:1 - 42 Єдлін, 2:1 - 52 Кларк
Саутгемптон - Евертон 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 4 Девіс, 1:1 - 50 Інгс, 1:2 - 75 Рішарлісон
Тоттенгем - Шеффілд 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 58 Сон, 1:1 - 78 Болдок
Нагадаємо, Челсі здобув перемогу і піднявся на другу сходинку АПЛ.