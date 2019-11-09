У 4 турі Ліги чемпіонів гол Дугласа Кости приніс Ювентусу перемогу над Локомотивом.

Півзахисник Ювентуса Дуглас Коста назвав переможний гол у ворота Локомотива найкрасивішим у його кар’єрі.

Про це розповів сам гравець.

"Я перебував на позиції "десятки" і мені було важко знайти вільний простір. Я прийняв рішення трохи відійти вліво. Коли я пробіг повз захисників, побачив, що у мене є місце перед воротам, а Ігуаїн віддав мені пас в один дотик.

Це найкрасивіший гол у моїй кар'єрі. Я не звик знімати футболку після забитого гола, але це був момент бурхливих емоцій", - розповів Коста.