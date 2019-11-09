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Клуб Бехкема хоче переманити Суареса

Сьогодні 14:15 252 0
Луїс Суарес може продовжити кар’єру у США
Клуб Бехкема хоче переманити Суареса
#Суарес, #Барселона, #МЛС

Джерело - football24.ua.

Нападник Барселони Луїс Суарес може перейти у клуб МЛС Інтер Маямі.

Про це повідомляє ESPN.

33-річний нападник вже не демонструє найкращу гру, тому Барселона веде пошук заміни уругвайцеві.

Одним із претендентів на Луїса залишається Інтер Маямі, яким керує Девід Бекхем. При цьому клуби американської МЛС, як правило, не платять за трансфери, а підписують вільних агентів.

Очікується, якщо Суарес буде наполягати на відході із клубу, то Барселона за певних умов може відпустити його безкоштовно.

Нагадаємо, Суарес отримав травму в матчі з Леванте.

Раніше, Кавані відмовив Бекхему щодо переїзду в МЛС.

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