Реал Сосьєдад несподівано став лідером Прімери

Джерело - Чемпіон.

У матчі 13 туру Ла-Ліги Реал Сосьєдад приймав Леганес.

Суперники обінялися голами у середині другого тайму.

Нічия дозволила Реалу Сосьєдаду набрати 23 очки та обійти у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії Барселону та Реал. Щоправда у іспанських грандів дві гри у запасі.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

8 листопада, 13 тур

Реал Сосьєдад – Леганес 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 63 Меріно, 1:1 – 78 Ен Несері

Нагадаємо, Атлетіко та Севілья розписали мирову.

Раніше Леванте сенсаційно перемогло Барселону.