Джерело - Чемпіон.
У матчі 13 туру Ла-Ліги Реал Сосьєдад приймав Леганес.
Суперники обінялися голами у середині другого тайму.
Нічия дозволила Реалу Сосьєдаду набрати 23 очки та обійти у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії Барселону та Реал. Щоправда у іспанських грандів дві гри у запасі.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
8 листопада, 13 тур
Реал Сосьєдад – Леганес 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 – 63 Меріно, 1:1 – 78 Ен Несері
Нагадаємо, Атлетіко та Севілья розписали мирову.
Раніше Леванте сенсаційно перемогло Барселону.