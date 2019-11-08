 Реал Сосьєдад зіграв внічию із Леганесом та очолив турнірну таблицю Ла-Ліги | Футбол | Champion.com.ua
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Реал Сосьєдад зіграв внічию із Леганесом та очолив турнірну таблицю Ла-Ліги

Вчора 23:53 119 0
Реал Сосьєдад несподівано став лідером Прімери
Реал Сосьєдад зіграв внічию із Леганесом та очолив турнірну таблицю Ла-Ліги
#Реал Сосьєдад, #Леганес, #Ла-Ліга

Джерело - Чемпіон.

У матчі 13 туру Ла-Ліги Реал Сосьєдад приймав Леганес.

Суперники обінялися голами у середині другого тайму.

Нічия дозволила Реалу Сосьєдаду набрати 23 очки та обійти у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії Барселону та Реал. Щоправда у іспанських грандів дві гри у запасі.

 Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

8 листопада, 13 тур

Реал Сосьєдад – Леганес 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 63 Меріно, 1:1 – 78 Ен Несері

Нагадаємо, Атлетіко та Севілья розписали мирову.

Раніше Леванте сенсаційно перемогло Барселону.

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