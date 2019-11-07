Джерело - dynamomania.com.
Керівництво Баварії не буде запрошувати на посаду головного тренера Арсена Венгера.
Про це повідомляє Sport Bild із посиланням на клуб.
"Арсен Венгер подзвонив Карлу-Гайнцу Румменігге в середу вдень і повідомив про свій інтерес в роботі в Баварії.
Баварія високо цінує Арсена Венгера за його роботу в якості тренера Арсеналу, але він не входить в число кандидатів", - розповіли у Баварії.
Раніше повідомлялося, що Баварія запропонує контракт Венгеру.
Раніше, Аллегрі відмовився очолювати Баварію.