Керівництво Баварії не буде запрошувати на посаду головного тренера Арсена Венгера.

Про це повідомляє Sport Bild із посиланням на клуб.

"Арсен Венгер подзвонив Карлу-Гайнцу Румменігге в середу вдень і повідомив про свій інтерес в роботі в Баварії.

Баварія високо цінує Арсена Венгера за його роботу в якості тренера Арсеналу, але він не входить в число кандидатів", - розповіли у Баварії.