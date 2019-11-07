Копенгаген - Динамо 1:0. Відео голу та огляд матчу

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 7 листопада, київське Динамо у 4 турі Ліги Європи зіграє проти Копенгагена.

Матч відбудеться 7 листопада, у Копенгагені, о 19:55.

Пряма трансляція матчу ТУТ.

Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію матчу, розпочинаючи з 19:45.

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Уже на 4-й хвилині Єнс Стаге знайшов вільну зону в штрафному майданчику та замкнув майстерний простріл, спрямувавши м'яч у сітку. 1:0!

На 15 хвилині Віктор Циганков не зміг реалізувати пенальті