Копенгаген - Динамо Київ 1:1. Як це було

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Копенгаген - Динамо Київ

Ліга Європи, груповий етап

Група B, 4-й тур

7 листопада, 19:55

Київське Динамо везе з Копенгагену лише один заліковий пункт, хоча по грі кияни могли виривати перемогу.

90' Одну хвилину компенсував арбітр до основного часу.

89' Перша заміна у Динамо: Карлос де Пена вийшов на поле замість Вербича.

88' Фол після подачі з кута поля: Нельссон завали Миколенка в штрафному майданчику Динамо.

86' Сантос наступив на ногу Сидорчуку, той впав, гравці обох команд почали штовхатися. Суддя швидко всіх заспокоїв, показавши три жовті картки: Сантосу, Нельссону і Шабанову!

82' Остання заміна від Сольбаккена: замість Фішера на полі з'явився Микола Томсен

79' Бесєдін не встиг зачепитися за м'яч, і той прилетів в руки Йонссону.

75' Шепелев, перебуваючи у штрафному майданчику суперника, скинув м'яч назад під удар Кендзьорі, але той влучив у спину Фішера!

73' Циганков мав шанс відразу вивести Динамо вперед, але не влучив у той же правий кут

70' ГОООООЛ! Динамо зрівнює рахунок! Вербич забиває колишній команді. Хороша комбінація киян завершилася ударом Вербича з 23-х метрів у правий нижній кут

68' Друга заміна у господарів: замість Бенгтссона на поле вийшов Карло Бартолец.

66' Чергова спроба Дарамі організувати атаку правим флангом не увінчалася успіхом, Миколенко чітко зіграв у відборі.

63' Сантос прострілив з лівого флангу, м'яч влучив у стегно захисника Динамо, а не в руку, як хотілося всім датським уболівальникам.

61' Фішер виконав подачу з чергового стандартного положення, Попов виграв верхову боротьбу, вибивши м'яч в поле.

58' Господарі заробили стандарт. Пішла подача в штрафний майданчик, Бущан кулаком вибив м'яч в поле.

55' Перша заміна у Копенгагена: замість Фалька на поле вийшов Мохаммед Дарами.

52' Шабанов вибив м'яч вперед після прострілу від Фішера з правого флангу.

50' Попов класно зіграв на випередження в центрі поля, пішла атака, Циганков вирішив пробити здалеку, але м'яч полетів повільно, і повз ціль.

48' Дуже активне Динамо на початку другої половини гри.

46' Другий тайм розпочався!

Програє Динамо за підсумками першої половини гри, хоча нагоди вирівняти ситуацію в киян були.

45' Хвилину додали суддя до першого тайму.

44' Пішла подача, вистрибував Попов, але гравці Копенгагену вибили м'яч. Сидорчук був першим на підборі, пробивши з льоту прямо в руки голкіперу.

43' Небезпечна атака від Динамо пройшла, але завершилося усе падінням Циганкова у штрафному і кутовим.

42' Бєсєдін нав'язав контактну боротьбу захиснику Копенгагена, виграв її, але утримати м'яч не зміг.

40' У Сидорчука не вдався дальній постріл, м'яч звалився з ноги, і полетів в праву сторону від воріт.

38' Вербич прорвався у штрафний майданчик і намагався зробити простріл, але воротар перехопив м'яч.

36' У небезпечну контратаку втікав Сантос, прокинув між ніг м'яч Попову, але той не розгубився і в підкаті вибив сферу партнеру по команді.

34' Йонссон спокійно забрав м'яч після високої подачі з лівого флангу атаки киян.

32' Грубо збили Вербича у центрі поля два гравця Копенгагена.

30' Сантос ззаду налетів на Попова, який вже встиг віддати передачу. Жовту картку показав арбітр гравцю Копенгагена.

28' Шепелев закинув м'яч на хід Бесєдіну, але вийшло дуже сильно.

26' Шепелєв черпачком закидував м'яч у штрафну на Кендзьора, але той трохи не встиг до м'яча.

25' Зека потужно пробив метрів з 30-ти, м'яч пролетів над воротами, Бущан все контролював.

23' Пішла подача з правого флангу від Динамо, збили Вербича у штрафному майданчику, але свисток арбітра промовчав.

22' Кендзьора виконав високу подачу з правого флангу атаки, але Йонссон впевнено зіграв на виході.

15' Циганков пробив сильно низом у правий кут, але блискуче зіграв Карл-Йохан Йонссон, відбивши м'яч рукою.

14' Караваєв прострілив з правого краю штрафного майданчика, і м'яч влучив у руку Карлосу Зеці! Це пенальті!

4' Пропускає гол Динамо! Бенгтссон виконав високу подачу з лівого флангу, Бущан не зміг зафіксувати м'яч в своїх руках, і цим сповна скористався Йенс Стейє, відправивши ігровий снаряд у ворота з лінії воротарського.

1' Матч розпочався!

Київське Динамо у 4 турі Ліги Європи зіграє проти Копенгагена.

Матч відбудеться 7 листопада, у Копенгагені, о 19:55.

Пряма трансляція матчу ТУТ.

Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію матчу, розпочинаючи з 19:45.