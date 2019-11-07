Копенгаген - Динамо Київ 1:0. ОНЛАЙН

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Копенгаген - Динамо Київ

Ліга Європи, груповий етап

Група B, 4-й тур

7 листопада, 19:55

Програє Динамо за підсумками першої половини гри, хоча нагоди вирівняти ситуацію в киян були.

45' Хвилину додали суддя до першого тайму.

44' Пішла подача, вистрибував Попов, але гравці Копенгагену вибили м'яч. Сидорчук був першим на підборі, пробивши з льоту прямо в руки голкіперу.

43' Небезпечна атака від Динамо пройшла, але завершилося усе падінням Циганкова у штрафному і кутовим.

42' Бєсєдін нав'язав контактну боротьбу захиснику Копенгагена, виграв її, але утримати м'яч не зміг.

40' У Сидорчука не вдався дальній постріл, м'яч звалився з ноги, і полетів в праву сторону від воріт.

38' Вербич прорвався у штрафний майданчик і намагався зробити простріл, але воротар перехопив м'яч.

36' У небезпечну контратаку втікав Сантос, прокинув між ніг м'яч Попову, але той не розгубився і в підкаті вибив сферу партнеру по команді.

34' Йонссон спокійно забрав м'яч після високої подачі з лівого флангу атаки киян.

32' Грубо збили Вербича у центрі поля два гравця Копенгагена.

30' Сантос ззаду налетів на Попова, який вже встиг віддати передачу. Жовту картку показав арбітр гравцю Копенгагена.

28' Шепелев закинув м'яч на хід Бесєдіну, але вийшло дуже сильно.

26' Шепелєв черпачком закидував м'яч у штрафну на Кендзьора, але той трохи не встиг до м'яча.

25' Зека потужно пробив метрів з 30-ти, м'яч пролетів над воротами, Бущан все контролював.

23' Пішла подача з правого флангу від Динамо, збили Вербича у штрафному майданчику, але свисток арбітра промовчав.

22' Кендзьора виконав високу подачу з правого флангу атаки, але Йонссон впевнено зіграв на виході.

15' Циганков пробив сильно низом у правий кут, але блискуче зіграв Карл-Йохан Йонссон, відбивши м'яч рукою.

14' Караваєв прострілив з правого краю штрафного майданчика, і м'яч влучив у руку Карлосу Зеці! Це пенальті!

4' Пропускає гол Динамо! Бенгтссон виконав високу подачу з лівого флангу, Бущан не зміг зафіксувати м'яч в своїх руках, і цим сповна скористався Йенс Стейє, відправивши ігровий снаряд у ворота з лінії воротарського.

1' Матч розпочався!

Київське Динамо у 4 турі Ліги Європи зіграє проти Копенгагена.

Матч відбудеться 7 листопада, у Копенгагені, о 19:55.

Пряма трансляція матчу ТУТ.

Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію матчу, розпочинаючи з 19:45.