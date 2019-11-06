Копенгагену буде непросто у матчі із Динамо у Лізі Європи.

Про це розповів тренер данського клубу Столе Сольбаккен.

"Ми хочемо отримати три очки, але ми далекі від впевненості в перемозі над Динамо, яке добре проявляє себе в командній грі, також у них є індивідуально сильні футболісти. Ми добре зіграли на виїзді, але, думаю, Динамо залишається фаворитом групи.

Складно сказати, забігаючи наперед, чи буде нічия хорошим результатом. Вона може бути такою, але якщо у нас буде багато моментів - нічия нас не задовольнить", - розповів Сольбаккен.