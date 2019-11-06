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Сольбакен: Динамо фаворит групи у Лізі Європи

Сьогодні 23:15 39 0
Столе Сольбаккен прокоментував матч із Динамо
Сольбакен: Динамо фаворит групи у Лізі Європи
#Динамо, #Копенгаген, #Ліга Європи

Джерело - ua.tribuna.com.

Копенгагену буде непросто у матчі із Динамо у Лізі Європи.

Про це розповів тренер данського клубу Столе Сольбаккен.

"Ми хочемо отримати три очки, але ми далекі від впевненості в перемозі над Динамо, яке добре проявляє себе в командній грі, також у них є індивідуально сильні футболісти. Ми добре зіграли на виїзді, але, думаю, Динамо залишається фаворитом групи.

Складно сказати, забігаючи наперед, чи буде нічия хорошим результатом. Вона може бути такою, але якщо у нас буде багато моментів - нічия нас не задовольнить", - розповів Сольбаккен.

Нагадаємо, Динамо прибуло до Данії.

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