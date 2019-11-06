Ювентусу буде важко у матчі із Локомотивом у 4 турі Ліги чемпіонів.

Про це розповів головний тренер туринського клубу Мауріціо Саррі.

"У першому матчі Локомотив вже показав, що здатний створити проблеми. Будинки команди зазвичай діють більш відкрито і агресивно, так що чекаю іншої гри. Ми добре граємо з точки зору результатів. Сьогоднішній Ювентус відрізняється від торішнього володінням м'ячем, ударами по воротах. Але нам ще є куди рости, попереду багато роботи", - розповів Саррі.