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Саррі: Локомотив здатний створити проблеми

Сьогодні 20:14 181 0
Мауріціо Саррі прокоментував матч проти Локомотива
Саррі: Локомотив здатний створити проблеми
#Ювентус, #Саррі, #Локомотив

Джерело - football.ua.

Ювентусу буде важко у матчі із Локомотивом у 4 турі Ліги чемпіонів.

Про це розповів головний тренер туринського клубу Мауріціо Саррі.

"У першому матчі Локомотив вже показав, що здатний створити проблеми. Будинки команди зазвичай діють більш відкрито і агресивно, так що чекаю іншої гри. Ми добре граємо з точки зору результатів. Сьогоднішній Ювентус відрізняється від торішнього володінням м'ячем, ударами по воротах. Але нам ще є куди рости, попереду багато роботи", - розповів Саррі.

Нагадаємо, Ювентус хоче безкоштовно забрати таланта Манчестер Юнайтед.

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