Динамо Загреб U-19 – Шахтар U-19 1:0. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
Шахтар U-19 поступився Динамо U-19 у юнацькій Лізі чемпіонів та фактично втратив шанси на вихід у плей-оф.
Юнацька ліга УЕФА
Група С
4-й тур, 06 листопада
Динамо З U-19 – Шахтар U-19 1:0 (0:0)
Голи: 1:0 – 61 Крізманіч
Шахтар U-19: Трубін – Якуба, Муравський, Козик (Капінус, 81) – Драмбаєв (Рудавський, 46), Судаков, Криськів (Кобилянський, 70), Очеретько (Кобак, 55) – Абдулаєв, Бондаренко, Мудрик (Свитюха, 81).
Нагадаємо, Ротань довикликав у збірну України U-21 півзахисника Олімпіка.