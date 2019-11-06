Динамо Загреб U-19 – Шахтар U-19 1:0. Огляд матчу

Огляд матчу Динамо З U-19 – Шахтар U-19

Джерело - Чемпіон.

Шахтар U-19 поступився Динамо U-19 у юнацькій Лізі чемпіонів та фактично втратив шанси на вихід у плей-оф.

Юнацька ліга УЕФА

Група С

4-й тур, 06 листопада

Динамо З U-19 – Шахтар U-19 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 61 Крізманіч

Шахтар U-19: Трубін – Якуба, Муравський, Козик (Капінус, 81) – Драмбаєв (Рудавський, 46), Судаков, Криськів (Кобилянський, 70), Очеретько (Кобак, 55) – Абдулаєв, Бондаренко, Мудрик (Свитюха, 81).

Нагадаємо, Ротань довикликав у збірну України U-21 півзахисника Олімпіка.