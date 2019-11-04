Джерело - sport.ua.
Славія може бути небезпечною у штрафному майданчику.
Про це розповів головний тренер Барселони Ернесто Вальверде.
"Ми очікуємо приблизно такий же матч, як в Празі. Славія залишається вірною своєму стилю — це команда, яка грає в силовий футбол і може бути дуже небезпечною в штрафному майданчику.
На початку сезону ми погано грали на виїзді, потім все налагодилося, і ми здобули три перемоги поспіль. І ось тепер ми знову програли. Хочемо повернути ту гру на виїзді, що показували перед матчем з Леванте", - відзначив Вальверде.
Нагадаємо, Суарес отримав травму в матчі з Леванте.