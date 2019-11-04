Славія може бути небезпечною у штрафному майданчику.

Про це розповів головний тренер Барселони Ернесто Вальверде.

"Ми очікуємо приблизно такий же матч, як в Празі. Славія залишається вірною своєму стилю — це команда, яка грає в силовий футбол і може бути дуже небезпечною в штрафному майданчику.

На початку сезону ми погано грали на виїзді, потім все налагодилося, і ми здобули три перемоги поспіль. І ось тепер ми знову програли. Хочемо повернути ту гру на виїзді, що показували перед матчем з Леванте", - відзначив Вальверде.