Денніс Бонавентуре може перейти у АПЛ

Лестер зацікавлений у трансфері нападника Брюгге Денніса Бонавентуре, який виступав за луганську Зорю.

Про це повідомляє Get French Football News з посиланням на журналіста Ману Лонжон.

Керівництво Лестера вже почало переговори з бельгійським клубом та хоче здійснити трансфер у січні.

Відзначається, що трансфер Денніса Бонавентуре є головним пріоритетом, який поставив перед клубом на ринку менеджер Брендан Роджерс.

Трансфер нападника обійдеться Лестеру у 20-23 млн євро.

Раніше, Лестер обіграв Крістал Пелес та піднявся на третю сходинку в АПЛ.

Нагадаємо, екс-нападник Зорі зробив дубль у ворота Реала в Лізі чемпіонів.