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Лестер хоче підписати екс-гравця Зорі

Сьогодні 16:45 769 0
Денніс Бонавентуре може перейти у АПЛ
Лестер хоче підписати екс-гравця Зорі
#Лестер, #Брюгге, #Бонавентуре

Джерело - sport.ua.

Лестер зацікавлений у трансфері нападника Брюгге Денніса Бонавентуре, який виступав за луганську Зорю.

Про це повідомляє Get French Football News з посиланням на журналіста Ману Лонжон.

Керівництво Лестера вже почало переговори з бельгійським клубом та хоче здійснити трансфер у січні.

Відзначається, що трансфер Денніса Бонавентуре є головним пріоритетом, який поставив перед клубом на ринку менеджер Брендан Роджерс.

Трансфер нападника обійдеться Лестеру у 20-23 млн євро.

Раніше, Лестер обіграв Крістал Пелес та піднявся на третю сходинку в АПЛ.

Нагадаємо, екс-нападник Зорі зробив дубль у ворота Реала в Лізі чемпіонів.

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