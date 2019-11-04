Визначили найкращого тренера 13 туру УПЛ

Джерело - УПЛ.

Вісенте Гомес став найкращим тренером 13 туру УПЛ. Фахівець отримав середній бал 4,6.

Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Олімпік під керівництвом іспанця здійснив солідний підйом вгору турнірною таблицею, за останній місяць набравши 9 очок. У 13-у турі донеччани здобули перемогу над Колосом.

Нагадаємо, Вісенте Гомес очолив Олімпік в середині вересня. Тоді у активі команди був лише один заліковий пункт і перебувала вона на дні турнірної таблиці. Наразі олімпійці вже набрали 14 очок і посідають сьому сходинку.