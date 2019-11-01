Динамо може наздогнати Шахтар у чемпіонаті України.

Про це розповів захисник киян Денис Попов.

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"Мій гол? Точно запам'ятаю його на все життя, адже цей м'яч приніс Динамо перемогу над принциповим суперником, ми отримали можливість продовжувати боротьбу за Кубок України. У чемпіонаті ще можна наздогнати Шахтар. Все-таки дистанція ще довга. Ми докладемо для цього всіх зусиль", - розповів Попов.