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Попов: Динамо може наздогнати Шахтар в УПЛ

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Денис Попов прокоментував шанси Динамо на чемпіонство в УПЛ
Попов: Динамо може наздогнати Шахтар в УПЛ
#Попов, #Динамо, #Шахтар

Джерело - sportarena.com.

Динамо може наздогнати Шахтар у чемпіонаті України.

Про це розповів захисник киян Денис Попов.

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"Мій гол? Точно запам'ятаю його на все життя, адже цей м'яч приніс Динамо перемогу над принциповим суперником, ми отримали можливість продовжувати боротьбу за Кубок України. У чемпіонаті ще можна наздогнати Шахтар. Все-таки дистанція ще довга. Ми докладемо для цього всіх зусиль", - розповів Попов.

Нагадаємо, Динамо у матчі із Шахтарем продовжило унікальну серію.

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