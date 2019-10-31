КДК оштрафував Рух ще на 25 000 гривень

Львів'яни відмовляються грати м'ячами Select

Згідно рішення КДК УАФ Рух оштрафований ще на 25 000 гривень за відмову грати м'ячами Select.

Про це повідомляє Tribuna.com.

Покарання застосовано до домашнього матчу 14-го туру Першої ліги проти Інгульця (1:0).

Цим львівський клуб порушив статтю 32 регламенту ПФЛ.

Раніше львів'ян вже зобов'язували виплатити 100 000 і 50 000 гривень за використання в чотирьох і двох матчах відповідно м'ячів фірми Puma.

Таким чином, сума загального штрафу становить 175 000 гривен.

Нагадаємо, Рух підписав Коробенка.