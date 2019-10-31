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КДК оштрафував Рух ще на 25 000 гривень

Сьогодні 17:38 139 0
Львів'яни відмовляються грати м'ячами Select
КДК оштрафував Рух ще на 25 000 гривень
#Рух, #КДК

Джерело - Tribuna.com.

Згідно рішення КДК УАФ Рух оштрафований ще на 25 000 гривень за відмову грати м'ячами Select.

Про це повідомляє Tribuna.com.

Покарання застосовано до домашнього матчу 14-го туру Першої ліги проти Інгульця (1:0).

Цим львівський клуб порушив статтю 32 регламенту ПФЛ.

Раніше львів'ян вже зобов'язували виплатити 100 000 і 50 000 гривень за використання в чотирьох і двох матчах відповідно м'ячів фірми Puma.

Таким чином, сума загального штрафу становить 175 000 гривен.

Нагадаємо, Рух підписав Коробенка.

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