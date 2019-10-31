КДК оштрафував Рух ще на 25 000 гривень

Джерело - Tribuna.com.
Згідно рішення КДК УАФ Рух оштрафований ще на 25 000 гривень за відмову грати м'ячами Select.
Про це повідомляє Tribuna.com.
Покарання застосовано до домашнього матчу 14-го туру Першої ліги проти Інгульця (1:0).
Цим львівський клуб порушив статтю 32 регламенту ПФЛ.
Раніше львів'ян вже зобов'язували виплатити 100 000 і 50 000 гривень за використання в чотирьох і двох матчах відповідно м'ячів фірми Puma.
Таким чином, сума загального штрафу становить 175 000 гривен.
Нагадаємо, Рух підписав Коробенка.