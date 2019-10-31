Зозуля став найкращим гравцем Альбасете у жовтні

Джерело - sport.ua.
Форвард Альбасете Роман Зозуля визнаний кращим гравцем свого клубу в жовтні.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
Нагадаємо, що Роман забив переможний гол у матчі 13-го туру Сегунди проти Кадіса (1:0).
Всього в жовтні Роман провів 5 матчів, в яких забив два м'ячі. В обох матчах Альбасете переміг і піднявся на п'яте місце в турнірній таблиці Сегунди.
¡Enhorabuena, Roman! 🙌🏻🙌🏻— Albacete Balompié (@AlbaceteBPSAD) 31 октября 2019 г.
👟💥⚽️🇺🇦 https://t.co/0MSW3pFByg
У цьому сезоні в активі Романа 3 голи в 12 матчах.
Раніше, Зозуля приніс Альбасете перемогу в 12 турі Сегунди.