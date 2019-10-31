Адвокат очолив Феєнорд

Феєнорд оголосив про призначення нового головного тренера Діка Адвоката.

Про це повідомила прес-служба нідерландського клубу.

Контракт 72-річного спеціаліста розрахований до кінця сезону 2019/20.

"Якщо я здатний допомогти клубу, то із задоволенням зроблю це. У 2016 році я спостерігав за Джованні Ван Бронкхорстом у Феєнорді й дуже багато допомагав йому порадами. Зараз я із нетерпінням чекаю на завтрашню зустріч проти Венло", - відзначив Адвокат.