Гравці Минаю виграли історичний матч проти ФК Львів у Кубку України.

Про це розповів головний тренер ФК Минай Василь Кобін.

"Дуже радий, ми зробили історію. Хлопці дуже задоволені, всі розуміють, що це історичний матч. Я дуже радий, дуже задоволений грою.

Ми грали проти кваліфікованої команди, яка вміє грати в футбол, хоча поки немає результату, але Львів - дуже сильна команда", - розповів Кобін.