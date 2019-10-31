Джерело - pfclviv.com.
Гравці Минаю виграли історичний матч проти ФК Львів у Кубку України.
Про це розповів головний тренер ФК Минай Василь Кобін.
"Дуже радий, ми зробили історію. Хлопці дуже задоволені, всі розуміють, що це історичний матч. Я дуже радий, дуже задоволений грою.
Ми грали проти кваліфікованої команди, яка вміє грати в футбол, хоча поки немає результату, але Львів - дуже сильна команда", - розповів Кобін.
Нагадаємо, Минай здолав Львів.
Раніше, Маріуполь у додані хвилини вирвав перемогу в Олімпіка.