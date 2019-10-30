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Динамо Київ - Шахтар Донецьк 2:1. Як це було

Сьогодні 22:00 4451 0
Текстова трансляція українського Класіко в Кубку України
Динамо Київ - Шахтар Донецьк 2:1. Як це було

Джерело - Чемпіон.

Динамо Київ - Шахтар Донецьк
Кубок України, 1/8 фіналу
30 жовтня, 19:30

Матч завершено! Динамо у неймовірному матчі проходить далі! Шахтар вибуває з Кубку України!

119' Дістав арбітр червону картку для Шабанова, але потім все ж продемонстрував жовту.

118' Жовта картка для де Пени! 

116' Циганков мав непоганий шанс забити, але Матвієнко заблокував його удар.

114' Втікали гравці Динамо у контратаку, але де Пена віддав неточну передачу.

112' Насідає Шахтар але поки без небезпечних моментів.

109' ГОООООООООЛ! Динамо виходить вперед! Де Пена подав з кутового, Попов вискочив у штрафну і вколотив м'яч у ворота.

106' Друга половина додаткового часу розпочалася!

Завершилася перша половина додаткового часу.

105' Хвилину додав арбітр ще до доданого часу.

102' Відразу заміна від Динамо замість вийшов де Пена.

100' Маркос Антоніо виходить на поле! Марлоса відвезли з поля!

99' Вербич пробив здалеку, але м'яч злетів з ноги і пішов вище воріт.

98' Пішла подача, але Попов дуже невдало пробив по воротам.

97' Вербич з гострого кута пробивав низом, але заробив лише кутовий.

96' Вербич пробивав зі штрафного, але набагато вище воріт.

95' Друга жовта для Степаненка! Втікав гравець Динамо, а Тарас його збив. 10 на 10 продовжують команди.

93' Миколенко подава на Вербича, але захисники Шахтаря вибили м'яч.

92' Шахтар контролює м'яч на своїй половині поля, не форсуючи події.

91' Додатковий час розпочався!

Основний час завершено. Шахтар врятувався на останніх хвилинах і тепер командам доведеться грати овертайми.

90' ГООООООЛ! Шахтар забиває! Пішла черга ударів і Тарас Степаненко зміг пробити Бущана.

88' Пряма червона картка Шепелєву! Володимир сзаду пішов у підкат Тайсону, але незрозуміло чому відразу червона.

87 Коваленко подавав у штрафний майданчик, Степаненко пробив головою, але прямо в руки Бущану.

86' Коваленко подавав з кутового, але Шабанов вибви м'яч.

84' Динамо намагалося створити контратаку, але гравці Шахтаря активно грають у відборі.

81' Сидорчук повернувся на поле.

79' Ісмаїлі жорстко прострілив у штрафному майданчику Динамо і м'яч від голови Коваленка пішов за межі поля.

76' Сидорчук і Степаненко у боротьбі зіткнулися головами, пауза в матчі, медики допомагають футболістам.

75' Тайсон з штрафного пробив низом, але трохи невлучив у ближній кут.

73' Дентіньо виходить на поле, Коноплянка покинув поле шкутильгаючи.

72' Коноплянка потягнув м'яз, Сидорчук вибив м'яч за лицьову лінію.

70' Миколенко схопив Додо за ногу, Віталій отримав жовту за неспортивну поведінку, Додо також отримав "гірчичник".

68' Тайсон з небезпечної позиції пробивав по воротам, але неточно полетів м'яч.

66' Кияни пішли в контратаку, але Бєсєдін віддав неточну передачу.

64' Циганков забарився з м'ячем біля воріт Шахтаря, Степаненко вдало зіграв у відборі.

62' Коноплянка подавав у штрафний майданчик, але впевнено на виході зіграв Бущан.

60' Матвієнко помилився, Бєсєдін відібрав м'яч і намагався перекинути П'ятова. Удар пішов вище воріт.

58' Пішла подача, але удар прийшовся у руки воротарю.

57' Циганков пробивав з лінії штрафного майданчика, але влучив у коліно Хочолаві, буде кутовий.

54' Друга заміна в складі "гірників". Додо вийшов на полі замість Болбата. 

52' Зі штрафного пробив Циганков - м'яч зачепив стінку і пролетів над поперечиною.

51' Додо готується вийти на поле, а тим часом Вербич заробив дуже небезпечний стандарт.

49' Пішла подача, але "гірники" відбилися.

48' Небезпечний штрафний заробили кияни.

47' Заміна в складі Шахтаря, замість Кривцова вийшов Хочолава.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм, досить цікавий матч. Динамо заслужено веде в рахунку, але попереду ще 45 хвилин гри.

45' Коноплянка пробив з далеку, але Бущан забрав м'яч у руки.

45' Тайсон на швидкості пройшов Шабанов і прострілив у центр, Марлос п'ятою пробивав, але занадто слабко, Бущан забрав м'яч у руки.

45' Дві хвилини додав арбітр.

45' Циганков зліва виконав класну передачу в центр, але П'ятов відмінно зіграв на перехоплені.

43' Миколенко двічі у підкаті відібрав м'яч, але аут виконають гравці Шахтаря.

42' Знову непогана атака в Динамо намальовувалася, але Кендзьора не зміг віддати точну передачу на Бєсєдіна.

40' Виходили два в одного Циганков та Караваєв, але Віктор влучив у ногу Матвієнку, коли намагався вивести партнера один на один.

39' Подавав Шахтар з кутового, але удар головою пішов вище воріт.

38' Мораес подавав у штрафний майданчик Динамо, але Шабанов вибив м'яч подалі.

36' Марлос з Коноплянкою розіграли м'яч, а потім Євген пробив по воротам. Удар на себе прийняв Шабанов.

35' Ісмаїлі прорвався по флангу, прострілював увздовж воріт, але Кендзьора у підкаті перевів м'яч на кутовий.

34' Продовжилася гра, Ісмаїлі ніби теж оговтався.

32' Попов відмахнувся від Ісмаїлі, погано стало гравцю Шахтаря. Медики на полі

31' Дуже груба гра від обох команд, але арбітр дає грати.

30' Ісмаїлі був не ударній позиції, але його удар заблокував Кендзьора.

28' Поки що на відбій грають кияни, застосовуючи активний пресинг на чужій половині поля.

25' Шахтар після пропущеного голу тримає у себе м'яч, але без особливого просування вперед.

22' ГОООООЛ! Динамо відкриває рахунок! Сидорчук неймовірним ударом забив гол! Пробив з правої ноги Сергій і м'яч закрутився у дальню дев'ятку. Супер гол від капітана Динамо.

21' Класна атака пройшла від Шахтаря, на ударній позиції був Тайсон, але в останній момент Кендзьора вибив м'яч з ноги бразильця.

19' Пішла діагональ на Вербича, але Марлос відпрацював у захисті: аут для Динамо.

18' Марлос у спину штовхнув Миколенка, але Динамо не змогло використати штрафний удар.

16' Кендзьора бив з дальньої дистанції, але його удар заблокували.

15' Довго готували свою атаку "гірники", але після декількох подач Попов просто вибив м'яч подалі.

13' Розвивалася контратака Динамо по правому флангу, але Вербич намагався пропустити м'яч і помилився. Шахтар розпочне свою атаку.

11' Степаненко в оточені декількох гравців Динамо втратив м'яч і відразу пішов у підкат в ноги Вербичу. Арбітр розцінив цей фол на жовту, хоча за пряму ногу суддя міг би дати і червону.

9' Пішла подача, але дуже не вдала, кияни відбилися.

8' Миколенко програв боротьбу Мораесу і відразу сфолив.

7' Караваєв пробив з далеку, але П'ятов без проблем забрав м'яч у руки!

5' Класну передачу вирізали на хід Мораесу, але Жуніор виявився в положені "поза грою".

4' Пішла подача на Шабанова, але той пробив вище воріт.

3' Пробивав з дальньої дистанції Вербич, але П'ятов потягнув м'яч з кута і перевів його на кутовий.

2' Збив Ісмаїлі Циганкова у штрафному майданчику. Здалося, що було пенальті, але арбітр не наважився вказати на позначку.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн України!

Команди виходять на поле!

Стали відомі стартові склади команд!

Динамо та Шахтар зіграють в 1/8 фіналу Кубку України 2019/20.

Матч відбудеться 30 жовтня, у Києві на НСК Олімпійський.

Початок о 19:30.

Пряма трансляція матчу Динамо - Шахтар онлайн на нашому сайті. Також Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн матчу, починаючи з 19:15.

Раніше команди 15 разів зустрічалися в рамках Кубків України. Значна перевага на боці гірників - 10:5. На стадії 1/8 фіналу команди грали лише раз - у 2011-му Шахтар переміг Динамо в Києві з рахунком 3:2.

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