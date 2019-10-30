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Динамо Київ - Шахтар Донецьк 1:0. ОНЛАЙН

Сьогодні 20:00 2394 0
Текстова трансляція українського Класіко в Кубку України
Динамо Київ - Шахтар Донецьк 1:0. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

Динамо Київ - Шахтар Донецьк
Кубок України, 1/8 фіналу
30 жовтня, 19:30

60' Матвієнко помилився, Бєсєдін відібрав м'яч і намагався перекинути П'ятова. Удар пішов вище воріт.

58' Пішла подача, але удар прийшовся у руки воротарю.

57' Циганков пробивав з лінії штрафного майданчика, але влучив у коліно Хочолаві, буде кутовий.

54' Друга заміна в складі "гірників". Додо вийшов на полі замість Болбата. 

52' Зі штрафного пробив Циганков - м'яч зачепив стінку і пролетів над поперечиною.

51' Додо готується вийти на поле, а тим часом Вербич заробив дуже небезпечний стандарт.

49' Пішла подача, але "гірники" відбилися.

48' Небезпечний штрафний заробили кияни.

47' Заміна в складі Шахтаря, замість Кривцова вийшов Хочолава.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм, досить цікавий матч. Динамо заслужено веде в рахунку, але попереду ще 45 хвилин гри.

45' Коноплянка пробив з далеку, але Бущан забрав м'яч у руки.

45' Тайсон на швидкості пройшов Шабанов і прострілив у центр, Марлос п'ятою пробивав, але занадто слабко, Бущан забрав м'яч у руки.

45' Дві хвилини додав арбітр.

45' Циганков зліва виконав класну передачу в центр, але П'ятов відмінно зіграв на перехоплені.

43' Миколенко двічі у підкаті відібрав м'яч, але аут виконають гравці Шахтаря.

42' Знову непогана атака в Динамо намальовувалася, але Кендзьора не зміг віддати точну передачу на Бєсєдіна.

40' Виходили два в одного Циганков та Караваєв, але Віктор влучив у ногу Матвієнку, коли намагався вивести партнера один на один.

39' Подавав Шахтар з кутового, але удар головою пішов вище воріт.

38' Мораес подавав у штрафний майданчик Динамо, але Шабанов вибив м'яч подалі.

36' Марлос з Коноплянкою розіграли м'яч, а потім Євген пробив по воротам. Удар на себе прийняв Шабанов.

35' Ісмаїлі прорвався по флангу, прострілював увздовж воріт, але Кендзьора у підкаті перевів м'яч на кутовий.

34' Продовжилася гра, Ісмаїлі ніби теж оговтався.

32' Попов відмахнувся від Ісмаїлі, погано стало гравцю Шахтаря. Медики на полі

31' Дуже груба гра від обох команд, але арбітр дає грати.

30' Ісмаїлі був не ударній позиції, але його удар заблокував Кендзьора.

28' Поки що на відбій грають кияни, застосовуючи активний пресинг на чужій половині поля.

25' Шахтар після пропущеного голу тримає у себе м'яч, але без особливого просування вперед.

22' ГОООООЛ! Динамо відкриває рахунок! Сидорчук неймовірним ударом забив гол! Пробив з правої ноги Сергій і м'яч закрутився у дальню дев'ятку. Супер гол від капітана Динамо.

21' Класна атака пройшла від Шахтаря, на ударній позиції був Тайсон, але в останній момент Кендзьора вибив м'яч з ноги бразильця.

19' Пішла діагональ на Вербича, але Марлос відпрацював у захисті: аут для Динамо.

18' Марлос у спину штовхнув Миколенка, але Динамо не змогло використати штрафний удар.

16' Кендзьора бив з дальньої дистанції, але його удар заблокували.

15' Довго готували свою атаку "гірники", але після декількох подач Попов просто вибив м'яч подалі.

13' Розвивалася контратака Динамо по правому флангу, але Вербич намагався пропустити м'яч і помилився. Шахтар розпочне свою атаку.

11' Степаненко в оточені декількох гравців Динамо втратив м'яч і відразу пішов у підкат в ноги Вербичу. Арбітр розцінив цей фол на жовту, хоча за пряму ногу суддя міг би дати і червону.

9' Пішла подача, але дуже не вдала, кияни відбилися.

8' Миколенко програв боротьбу Мораесу і відразу сфолив.

7' Караваєв пробив з далеку, але П'ятов без проблем забрав м'яч у руки!

5' Класну передачу вирізали на хід Мораесу, але Жуніор виявився в положені "поза грою".

4' Пішла подача на Шабанова, але той пробив вище воріт.

3' Пробивав з дальньої дистанції Вербич, але П'ятов потягнув м'яч з кута і перевів його на кутовий.

2' Збив Ісмаїлі Циганкова у штрафному майданчику. Здалося, що було пенальті, але арбітр не наважився вказати на позначку.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн України!

Команди виходять на поле!

Стали відомі стартові склади команд!

Динамо та Шахтар зіграють в 1/8 фіналу Кубку України 2019/20.

Матч відбудеться 30 жовтня, у Києві на НСК Олімпійський.

Початок о 19:30.

Пряма трансляція матчу Динамо - Шахтар онлайн на нашому сайті. Також Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн матчу, починаючи з 19:15.

Раніше команди 15 разів зустрічалися в рамках Кубків України. Значна перевага на боці гірників - 10:5. На стадії 1/8 фіналу команди грали лише раз - у 2011-му Шахтар переміг Динамо в Києві з рахунком 3:2.

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