Інтер переміг Брешію у 10 турі Серії А і очолив турнірну таблицю

Брешія залишилася у нижній частині таблиці

Джерело - Чемпіон.

У матчі 10-го туру італійської Серії А Брешія вдома приймала міланський Інтер.

У середині першого тайму матчу Мартінес вивів вперед Інтер. Лукаку у другому таймі матчу подвоїв рахунок у матчі, забивши свій сьомий м’яч у складі Інтера у Серії А. На 76-ій хвилині господарі завдяки автоголу скоротили рахунок до мінімуму. Компенсовані хвилини матчу видалися нервовими, але гості втримали перемогу.

Чемпіонат Італії - Серія А

10 тур, 29 жовтня

Брешія - Інтер 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 23 Мартінес, 0:2 - 63 Лукаку, 1:2 - 76 Шкріняр (авт)

Раніше, Вертонген може безкоштовно перейти у Інтер.

Нагадаємо, Інтер не зміг перемогти Парму.