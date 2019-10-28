Джерело - sportarena.com.
Керівництво Реала прийняло рішення не купувати футболістів у зимове трансферне вікно.
Про це повідомляє AS.
Таке рішення прийняв президент мадридців Флорентіно Перес. Клуб може змінити свою позицію, якщо всередині колективу будуть числиться футболісти з довгостроковими травмами.
У клубі вірять, що головний тренер Зінедін Зідан буде використовувати гравців, які були придбані в міжсезоння на загальну суму в 303 мільйони євро.
Раніше повідомлялося, що Реал готовий заплатити за Мбаппе 260 млн євро.
Також, Моурінью хоче очолити Реал.