Реал не буде купувати нових гравців

Керівництво Реала прийняло рішення не купувати футболістів у зимове трансферне вікно.

Про це повідомляє AS.

Таке рішення прийняв президент мадридців Флорентіно Перес. Клуб може змінити свою позицію, якщо всередині колективу будуть числиться футболісти з довгостроковими травмами.

У клубі вірять, що головний тренер Зінедін Зідан буде використовувати гравців, які були придбані в міжсезоння на загальну суму в 303 мільйони євро.

Раніше повідомлялося, що Реал готовий заплатити за Мбаппе 260 млн євро.

Також, Моурінью хоче очолити Реал.