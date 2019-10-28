Гравці Мілана допустили надто багато помилок у матчі із Ромою.

Про це розповів головний тренер міланського клубу Стефано Піолі.

"Ми зробили дуже багато помилок для команди нашого рівня. Перший тайм пройшов у рівній боротьбі, але у нас було більше ініціативи. Ми не можемо робити такі помилки.

Ми знали, що Рома не буде пресингувати, коли м'яч знаходиться у нас, але ми все одно робили помилки. На такому рівні, в матчі проти хорошої команди, ми повинні вдосконалювати свої технічні можливості і краще керувати грою", - відзначив Піолі.