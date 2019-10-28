Джерело - football.ua.
Гравці Мілана допустили надто багато помилок у матчі із Ромою.
Про це розповів головний тренер міланського клубу Стефано Піолі.
"Ми зробили дуже багато помилок для команди нашого рівня. Перший тайм пройшов у рівній боротьбі, але у нас було більше ініціативи. Ми не можемо робити такі помилки.
Ми знали, що Рома не буде пресингувати, коли м'яч знаходиться у нас, але ми все одно робили помилки. На такому рівні, в матчі проти хорошої команди, ми повинні вдосконалювати свої технічні можливості і краще керувати грою", - відзначив Піолі.
Нагадаємо, Рома здолала Мілан у 9 турі Серії А.
Раніше, Інтер не зміг перемогти Парму.