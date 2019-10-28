Шахтар цікавився захисником збірної України Євгеном Хачеріді, коли той був на піку своєї кар’єри.

Про це розповів генеральний директор донецького клубу Сергій Палкін.

"Може бути, на ранніх стадіях, коли він виглядав дуже-дуже добре, якийсь був інтерес. Але більше емоційний, швидкоплинний. Про Хачеріді я чув і в це трансферне вікно, і в минуле, і в позаминуле. Мало не в кожне трансферне вікно він з'являється", - відзначив Палкін.