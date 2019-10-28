Артуро Відаль може залишити Барселону

Півзахисник Барселони Артуро Відаль може повернутися у Серію А.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

32-річний хавбек є пріоритетною метою для головного тренера міланського клубу Антоніо Конте. Італійський спеціаліст прекрасно знайомий з можливостями чилійця, коли вони обоє перебували в Ювентусі.

В свою чергу Відаль також зацікавлений в переході в Інтер. Зокрема він відхилив пропозиції клубів з чемпіонату Китаю.

Раніше повідомлялося, що Інтер сподівається орендувати Відаля.