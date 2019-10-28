Джерело - football.ua.
Півзахисник Барселони Артуро Відаль може повернутися у Серію А.
Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
32-річний хавбек є пріоритетною метою для головного тренера міланського клубу Антоніо Конте. Італійський спеціаліст прекрасно знайомий з можливостями чилійця, коли вони обоє перебували в Ювентусі.
В свою чергу Відаль також зацікавлений в переході в Інтер. Зокрема він відхилив пропозиції клубів з чемпіонату Китаю.
Раніше повідомлялося, що Інтер сподівається орендувати Відаля.