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Відаль готовий перейти у Інтер

Сьогодні 09:22 732 0
Артуро Відаль може залишити Барселону
Відаль готовий перейти у Інтер
#Відаль, #Інтер, #Барселона

Джерело - football.ua.

Півзахисник Барселони Артуро Відаль може повернутися у Серію А.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

32-річний хавбек є пріоритетною метою для головного тренера міланського клубу Антоніо Конте. Італійський спеціаліст прекрасно знайомий з можливостями чилійця, коли вони обоє перебували в Ювентусі.

В свою чергу  Відаль також зацікавлений в переході в Інтер. Зокрема він відхилив пропозиції клубів з чемпіонату Китаю.

Раніше повідомлялося, що Інтер сподівається орендувати Відаля.

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