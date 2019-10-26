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Ювентус готує 380 мільйонів євро на Мбаппе

Сьогодні 13:10 284 0
Туринський клуб бажає вийти на новий рівень
Ювентус готує 380 мільйонів євро на Мбаппе
#Мбаппе, #Ювентус

Джерело - football.ua.

Ювентус хоче витратити 380 мільйонів євро на трансфер і контракт форварда ПСЖ Киліана Мбаппе.

Про це повідомляє Tuttosport.

Президент Андреа Аньєллі і віце-президент Павел Недвед на цьому тижні після зборів акціонерів клубу заявляліл, що збільшення капіталу на 300 млн євро націлене на те, щоб вивести Юве на вершину європейського футболу.

"Стара синьйора" сподівається, що в клуб переходитимуть великі зірки, подібно до того, як це зробив Кріштіану Роналду. За португальця заплатили близько 115 млн євро, а його зарплата становить понад 30 млн євро за сезон. Проблема в тому, що Кріштіану вже 34 роки і в майбутньому клубу будуть потрібні гравці молодше.

Головним кандидатом є Мбаппе, якому в грудні виповниться тільки 21 рік. ПСЖ заплатив за нього Монако 180 млн євро. У 95 іграх за парижан Кіліан забив 66 голів і зробив 36 ассистов.

Контракт Мбаппе з ПСЖ закінчується влітку 2022 року, і поки що він не поспішає підписувати нову угоду. За ситуацією пильно стежить Реал, який також розраховує підписати Мбаппе.

 

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