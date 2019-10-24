Динамо Київ - Копенгаген 1:1. Відео голів

Київське Динамо у 3 турі Ліги Європи зіграв у нічию із Копенгагеном.

До вашої уваги відео голів.

2 хвилина. Єнс Стаге головою відпасував м'яч у розрахунку на партнера по команді, яким виявився П'єрос Сотіріу і той забиває ударом з меж штрафного майданчика. Рахунок стає 0:1.

Огляд першого тайму

53 хвилина. Віктор Циганков закрутив м'яч у карний майданчик, виконуючи штрафний удар. Артем Шабанов звільнився від опіки та блискуче пробив головою в правий нижній кут воріт. Карл-Юхан Юнссон не зміг впоратись із цим пострілом. 1:1.