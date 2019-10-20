Клопп розкритикував VAR

Система VAR не допомогла скасувати гол у ворота Ліверпулю, який був забитий із порушенням правил.

Про це розповів головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп.

"Я впевнений в тому, що перед голом Рашфорд був фол. Думаю, що більшість уболівальників погодяться зі мною. Містер Аткінсон дозволив грі тривати, тому що знав - у нього є VAR. Як тільки Манчестер Юнайтед забив, команда арбітрів відразу перевірила епізод з порушенням правил.

Якби у Аткінсона не було VAR, я на 100% впевнений, що він зафіксував би порушення правил.

VAR відмінно працює в ситуаціях з "поза грою" і "гра рукою". Однак для моменту, який трапився в нашому матчі, він ще не пристосований. Я був упевнений в тому, що гол Рашфорд буде скасований, але потім стало ясно, що VAR не так часто змінює рішення арбітрів", - відзначив Клопп.