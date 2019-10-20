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Маріуполь - Дніпро-1 1:0. Відео голу

Сьогодні 16:43 59 0
Відео голу матчу Марцуполь - Дніпро-1
Маріуполь - Дніпро-1 1:0. Відео голу
#Маріуполь, #Дніпро-1, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Маріуполь вирвав перемогу у Дніпра-1 в 11 турі УПЛ.

82 хвилина. Відео голу Федорчука

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
11 тур, 20 жовтня

Маріуполь - Дніпро-1 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 82 Федорчук

Стартові склади:

Маріуполь: Гальчук, Дава, Кирюханцев, Чоботенко, Танковский, Топалов, Горбунов, Мишньов, Чурко, Федорчук, Тищенко

Дніпро-1: Юрчук, Шаповал, Логінов, Сафронов, Гуйє, Сніжко, Кравченко, Назаренко, Когут, Чичиков, Супряга

Жовті картки: Снижко(29), Чоботенко(45+2), Кирюханцев(48), Тищенко(88)

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