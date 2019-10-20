Маріуполь - Дніпро-1 1:0. Відео голу

Джерело - Чемпіон.
Маріуполь вирвав перемогу у Дніпра-1 в 11 турі УПЛ.
82 хвилина. Відео голу Федорчука
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
11 тур, 20 жовтня
Маріуполь - Дніпро-1 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 82 Федорчук
Стартові склади:
Маріуполь: Гальчук, Дава, Кирюханцев, Чоботенко, Танковский, Топалов, Горбунов, Мишньов, Чурко, Федорчук, Тищенко
Дніпро-1: Юрчук, Шаповал, Логінов, Сафронов, Гуйє, Сніжко, Кравченко, Назаренко, Когут, Чичиков, Супряга
Жовті картки: Снижко(29), Чоботенко(45+2), Кирюханцев(48), Тищенко(88)