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Палермо припинив своє існування

Сьогодні 10:38 583 0
в Серії Д продовжує виступ SSD Palermo
Палермо припинив своє існування
#Палермо

Джерело - football.ua.

Італійський суд, який займається справами щодо банкрутства, офіційно оголосив про припинення існування футбольного клубу US Citta di Palermo.

Про це повідомляє Football Italia.

Останню спробу зберегти клуб зробив Андреа Дзампаріні, син колишнього власника Мауріціо Дзампаріні, який запропонував кредиторам 10 мільйонів євро.

Однак його пропозиція була відхилена через занадто маленьку суму.

US Citta di Palermo, заснований в 1987 році, був четвертою "інкарнацією" клубу з головного міста Сицилії і найуспішнішою: в 2000-х команда тричі фінішувала 5-ю у Серії А, виступала в єврокубках, а в 2011-му грала в фіналі Кубка Італії.

Напередодні сезону-2019/20 клуб був виключений із Серії Б за фінансові порушення.

На даний момент в Серії Д почав виступ черговий, п'ятий за рахунком, "фенікс" - SSD Palermo.

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