Гонсало Ігуаїн може повернутися у Наполі

Наполі може повернути аргентинського нападника Гонсало Ігуаїна.

Про це розповів президент клубу Ауреліо Де Лаурентіс.

"Анчелотті ніколи не наполягає на придбанні конкретного гравця. Він говорить про підсилення позиції, тому в наших розмовах я не чув від нього імен.

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Повернення Ігуаїна в Наполі? А чому ні? Якби Анчелотті мене про це попросив, ми могли б працювати в цьому напрямку", – розповів Де Лаурентіс.

Нагадаємо, Іско може стати частиною угоди по переходу Кулібалі у Реал.