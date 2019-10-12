Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 12 жовтня, відбулися матчі 7 туру кваліфікації Євро-2020.
Відбір до чемпіонату Європи 2020
11 жовтня
Група J
Боснія та Герцеговина - Фінляндія 4:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 29 Хайрович, 2:0 - 37 П'янич(П), 3:0 - 58 П'янич, 4:0 - 73 Ходжич
Італія - Греція 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 63 Жоржиньо(П), 2:0 - 78 Бернандескі
Ліхтенштейн - Вірменія 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 19 Барсегян
Група F
Фарерські острови - Румунія 0:3 (0:0)
Голи: 0:1 - 74 Пушкаш, 0:2 - 83 Мітріта, 0:3 - 90+4 Кешеру
Мальта - Швеція 0:4 (0:1)
Голи: 0:1 - 11 Даніелсон, 0:2 - 58 Ларссон(П), 0:3 - 66 автогол Агуїс, 0:4 - 71 Ларссон(П)
Норвегія - Іспанія 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 47 Сауль, 1:1 - 90+2 Кінг(П)