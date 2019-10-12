Мій профіль
Україна впевнено обіграла Литву у відборі на Євро-2020
Вчора 23:35 1330
Україна – Литва 2:0. Огляд матчу
Сьогодні 08:03 690
Португалія розгромила Люксембург, Чехія вирвала перемогу у Англії. Результати 7 туру кваліфікації Євро-2020
Вчора 23:51 1002
Україна - Литва 2:0. Як це було
Вчора 23:34 16693
Верняєв виборов історичну медаль на ЧС у Німеччині
Вчора 20:01 1137
Світоліна зіграє на Підсумковому турнірі WTA
Вчора 18:50 1469
Донбас і Кременчук знищили своїх суперників. Підсумки 8-го туру УХЛ - Парі-Матч
Вчора 15:25 520
Ястремська програла росіянці у третьому колі турніру у Китаї
Вчора 15:23 995
Хорватія розгромила Угорщину, Нідерланди вирвали перемогу у Північної Ірландії. Результати 7 туру кваліфікації Євро-2020
10.10.2019 23:46 2138
Румунія розгромила молодіжну збірну України
10.10.2019 22:45 3312
Навколо спорту
Блоги
Збірна України провела тренування у спортзалі
Збірна України провела тренування у спортзалі Valeriy Ruchka
08.10.2019 10:01 783
Яскраве шоу від Дениса Берінчика. Український чемпіон вийшов на ринг в образі легендарного кіногероя
Яскраве шоу від Дениса Берінчика. Український чемпіон вийшов на ринг в образі легендарного кіногероя Андрій Твердохліб
07.10.2019 18:44 1292
Ганнібал Лектер і захист титулу. Фоторепортаж бою Берінчик - Лопез Морено
Ганнібал Лектер і захист титулу. Фоторепортаж бою Берінчик - Лопез Морено Андрій Твердохліб
07.10.2019 17:25 610 1
Підтримай Шахтар в Манчестері!
Підтримай Шахтар в Манчестері! Valeriy Ruchka
07.10.2019 11:42 2236
Зворушливе виконання Гімну України перед боєм Дерев'янченко - Головкін
Зворушливе виконання Гімну України перед боєм Дерев'янченко - Головкін Андрій Твердохліб
07.10.2019 10:29 1015
Новини
Стрічка Популярні Коментують
08:13 Бокс Сіренко у першому раунді нокаутував Берардіно 104
08:03 Футбол Україна – Литва 2:0. Огляд матчу 690
11 Жовтня 2019
23:51 Футбол Португалія розгромила Люксембург, Чехія вирвала перемогу у Англії. Результати 7 туру кваліфікації Євро-2020 1002
23:35 Футбол Україна впевнено обіграла Литву у відборі на Євро-2020 1330
23:34 Футбол Україна - Литва 2:0. Як це було 16693
23:25 Футбол ПСЖ хоче продовжити контракт із Неймаром 239
23:10 Бокс Візерспун виявився важчим за Усика 711
23:00 Футбол Україна - Литва 2:0. Відео голів 2851
22:55 Автоспорт Кваліфікацію Гран-прі Японії перенесли через тайфун 305
22:42 Пляжний футбол Україна у драматичному матчі поступилася Ірану 341
22:18 Бокс Захожий побив колишнього суперника Кличка 844
22:04 Футбол Манчестер Юнайтед зацікавився 15-річним польським нападником 331
21:42 Футбол Куртуа спростував проблеми із психологією 353
21:24 Футбол 16-річний нападник Барселони може зіграти на Євро-2020 407
21:03 Футбол Маркевич: Степаненко ідеально підходить під АПЛ 369
20:38 Футбол Мораес та Ярмоленко у стартовому складі на матч із Литвою 674
20:23 Футбол Прикарпаття обіграло Металург у 13 турі Першої ліги 403
20:22 Пряма трансляція Україна - Литва: онлайн-трансляція кваліфікації Євро-2020. LIVE 13467
20:01 Гімнастика Верняєв виборов історичну медаль на ЧС у Німеччині 1137
19:48 Футбол Родрігес залишиться у Мілані – агент 437
19:33 Теніс Калініна і Кіченок зіграють у кваліфікації турніру у Москві. 358
19:19 Футбол Скаут Шахтаря може працювати в АПЛ 379
18:50 Теніс Світоліна зіграє на Підсумковому турнірі WTA 1469
18:30 Футбол Інгулець переміг Кремінь та очолив турнірну таблицю Першої ліги 1152
18:14 Футбол Екс-гравця збірної України здивували висловлювання тренера Литви 1345

Україна – Литва 2:0. Огляд матчу

Сьогодні 08:03 690 0
Україна – Литва 2:0. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.

У 7 турі відбору на Євро-2020 збірна України у Харкові приймала Литву.

Рахунок у матчі був відкритий на 29-й хвилині зустрічі Русланом Маліновським. Український півзахисник отримавши м’яч від Мораеса у штрафному сильним ударом пробив голкіпера Литви.

Другий м’яч Маліновський забив потужним ударом із штрафного, на який не зміг зреагувати воротар суперника.

Перемога дозволила збірній Україні із 16 очками продовжити очолювати турнірну таблицю групи В.

Відбір до чемпіонату Європи 2020

11 жовтня

7 тур, Група В

Україна – Литва 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 29 Маліновський, 2:0 – 58 Маліновський

Коментарі ()